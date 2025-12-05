Une soirée à la Maison Célières Association Témoignage d’un passé ATUP Nouméa

Une soirée à la Maison Célières

Association Témoignage d'un passé ATUP

Début : 2025-12-05 18:00:00

fin : 2025-12-05 21:00:00

2025-12-05

Plongez dans la magie des Noëls d’autrefois, à la Maison Célières, vendredi 5 décembre, de 18h00 à 21h00.

21 route, du Port Despointes Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie
+687 30.95.10
animatup@gmail.com

English :

Immerse yourself in the magic of Christmas past, at Maison Célières, Friday December 5, 6:00-9:00 pm.

