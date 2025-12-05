Une soirée à la Maison Célières Association Témoignage d’un passé ATUP Nouméa
Début : 2025-12-05 18:00:00
fin : 2025-12-05 21:00:00
2025-12-05
Plongez dans la magie des Noëls d’autrefois, à la Maison Célières, vendredi 5 décembre, de 18h00 à 21h00.
Association Témoignage d’un passé ATUP 21 route, du Port Despointes Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 30.95.10 animatup@gmail.com
English :
Immerse yourself in the magic of Christmas past, at Maison Célières, Friday December 5, 6:00-9:00 pm.
L'événement Une soirée à la Maison Célières Nouméa a été mis à jour le 2025-11-29