Une soirée à la rencontre de nos producteurs la Chartreuse du Bignac Saint-Nexans
Une soirée à la rencontre de nos producteurs la Chartreuse du Bignac Saint-Nexans samedi 28 mars 2026.
Une soirée à la rencontre de nos producteurs
la Chartreuse du Bignac 1883 Route du Bignac Saint-Nexans Dordogne
Tarif : 85 – 85 – 85 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Nous vous invitons à vivre une soirée unique à la rencontre de celles et ceux qui inspirent chaque jour la cuisine de notre Chef Jean Twari et de son équipe.
À travers un menu en 6 services, chaque plat mettra à l’honneur un produit, une ferme, un savoir-faire, tous situés à quelques kilomètres seulement de la Chartreuse.
Mise en bouche
Pressé de langue de bœuf de chez Couderc, légumes croquants, mayonnaise à l’ail des ours
Entrée
Œuf parfait de la ferme, chou-fleur et noisettes de la maison Martinet
Poisson
Truite du moulin de Boissonnie confite, bouillon de poisson à la badiane et fenouil
Viande
Pintade de la ferme de Fontbrune en deux cuissons cuisse confite, filet rôti au beurre de noix du moulin du Chély, salade d’Éric rôtie, copeaux de parmesan de chez Pauline & Co, sauce suprême
Pré-dessert
Miel du Rucher de la Forêt, agrumes
Dessert
Safran du jardin de Babila, fruits rouge .
la Chartreuse du Bignac 1883 Route du Bignac Saint-Nexans 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 12 80 info@abignac.com
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English : Une soirée à la rencontre de nos producteurs
L’événement Une soirée à la rencontre de nos producteurs Saint-Nexans a été mis à jour le 2026-03-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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