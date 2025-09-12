Une soirée à l’opéra comique II Festino Festival Andlau

Créée en 1800, Maison à vendre est l’un des plus grands succès de l’opéra-comique français. Composée par Nicolas Dalayrac sur un livret d’Alexandre Duval, cette comédie moderne raconte les quiproquos autour d’une vente de maison, thème toujours actuel. On y quitte l’univers de l’Ancien Régime pour un monde plus proche du nôtre, préfigurant les comédies modernes.

L’intrigue, simple et vive, se déroule en un acte Mme Dorval vend sa maison, manipulée par un voisin intéressé… mais d’autres acheteurs entrent en scène, déclenchant une série de situations burlesques. La musique de Dalayrac, l’un des compositeurs les plus joués de son temps, y brille par sa qualité. L’œuvre fut créée par des chanteurs prestigieux, comme Mme Dugazon et M. Martin, dont le nom a donné celui du registre baryton-Martin .

Petit bijou d’humour et d’humanité, Maison à vendre reste d’une étonnante modernité et mérite de retrouver le public d’aujourd’hui.

L’Orchestre Concordances est dirigé par le chef norvégien Martin Wåhlberg et réunit des musiciens venus de toute l’Europe. Installée en Auvergne, la structure mêle création et redécouverte d’œuvres oubliées.

English :

Created in 1800, Maison à vendre is one of the greatest successes of French comic opera.

German :

Maison à vendre wurde 1800 uraufgeführt und ist einer der größten Erfolge der französischen Opéra-comique.

Italiano :

Creata nel 1800, Maison à vendre è uno dei maggiori successi dell’opera comica francese.

Espanol :

Creada en 1800, Maison à vendre es uno de los mayores éxitos de la ópera cómica francesa.

