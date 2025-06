UNE SOIRÉE A L’OPÉRA Saint-Hilaire 22 juin 2025 20:30

Aude

UNE SOIRÉE A L'OPÉRA Avenue de Carcassonne Saint-Hilaire Aude

Tarif : 10 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-22 20:30:00

fin : 2025-06-22

Date(s) :

2025-06-22

De Verdi à Gounod, sans oublier Bizet, laissez-vous voyager par des airs appréciés dans le monde entier, interprétés par deux artistes de Malte, le temps d’un bonheur partagé.

Le concert sera donné dans le cloître de l’abbaye à 20h30

Placement libre.

Avenue de Carcassonne

Saint-Hilaire 11250 Aude Occitanie +33 6 01 76 46 97 amisabbaye@gamil.com

English :

From Verdi to Gounod, not forgetting Bizet, let yourself be carried away by arias appreciated the world over, performed by two artists from Malta, for a time of shared happiness.

The concert will take place in the cloister of the abbey at 8.30pm

Free admission.

German :

Von Verdi bis Gounod, ohne Bizet zu vergessen, lassen Sie sich von zwei Künstlern aus Malta mit weltweit beliebten Melodien auf eine Reise schicken, die Sie gemeinsam genießen können.

Das Konzert findet im Kreuzgang der Abtei um 20:30 Uhr statt

Freie Platzwahl.

Italiano :

Da Verdi a Gounod, senza dimenticare Bizet, lasciatevi trasportare da arie amate in tutto il mondo, interpretate da due artisti di Malta, per un momento di piacere condiviso.

Il concerto si terrà nel chiostro dell’abbazia alle ore 20.30

Ingresso libero.

Espanol :

De Verdi a Gounod, sin olvidar a Bizet, déjese llevar por arias amadas en todo el mundo, interpretadas por dos artistas de Malta, para un momento de placer compartido.

El concierto tendrá lugar en el claustro de la abadía a las 20h30

Entrada gratuita.

