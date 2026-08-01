Informations pratiques

Quilly

Une soirée astronomie à Quilly ! La Nuit des étoiles !

Quilly Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:00:00

fin : 2026-08-12 23:30:00

Date(s) :

2026-08-12

Venez découvrir les mystères du ciel lors d’une soirée familiale et conviviale.

• Dès 18h, des ateliers pédagogiques permettront de mieux comprendre le système solaire, le Soleil, la Lune et le phénomène des éclipses.

• À 19h30, place à l’observation de l’éclipse solaire, dans le respect des consignes de sécurité pensez à apporter vos lunettes adaptées !

• La soirée se poursuivra autour d’un pique-nique familial et d’une buvette proposée par le CCAS, avant une grande séance d’observation du ciel de 21h30 à 23h30, accompagnée par des passionnés d’astronomie.

Une belle occasion de lever les yeux vers les étoiles, d’apprendre et de partager un moment chaleureux en famille ! .

Quilly 44750 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 83 83 contact@mairiedequilly.com

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English :

L’événement Une soirée astronomie à Quilly ! La Nuit des étoiles ! Quilly a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay