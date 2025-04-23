Une soirée au coeur de la Réserve Rosnay
Une soirée au coeur de la Réserve Rosnay mardi 4 août 2026.
Une soirée au coeur de la Réserve
Rosnay Indre
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-04 19:00:00
fin : 2026-08-07 23:00:00
Date(s) :
2026-08-04 2026-08-07
Balade de 1 km au cœur de la Réserve pour partir à l’écoute et l’observation de la faune crépusculaire.
Le soleil se couche peu à peu et la vie s’anime autour des étangs et des prairies. nous partirons avec notre guide pour une petite balade au cœur de la réserve, à l’écoute et l’observation de la faune crépusculaire. 5 .
Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr
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English :
Discover the hidden corners of the Massé pond, where you will not be able to access alone.
L’événement Une soirée au coeur de la Réserve Rosnay a été mis à jour le 2026-03-16 par Destination Brenne