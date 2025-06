Une soirée au potager – Parc du Grand Blottereau Nantes 22 juin 2025 19:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-22 19:00 – 20:00

Gratuit : non Gratuit sur inscription

Avec un jardinier de la ville, découvrez le potager tropical du parc du Grand Blottereau et ses multiples végétaux méconnus dans nos jardins : quinoa, riz, soja, sorgho, arachide, courges verruqueuses et autres piments multicolores.

Parc du Grand Blottereau Nantes 44000

06 99 51 60 26 https://my.weezevent.com/biodiversete-tous-ambassadeurs-de-la-biodiversite