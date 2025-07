Une soirée au pré des ânes ASINERIE DU POLJÉ Cuges-les-Pins

Une soirée au pré des ânes ASINERIE DU POLJÉ Cuges-les-Pins mercredi 16 juillet 2025.

Une soirée au pré des ânes

Mercredi 16 juillet 2025 de 18h30 à 21h.

Mercredi 30 juillet 2025 de 18h30 à 21h.

Jeudi 14 août 2025 de 18h30 à 21h.

Jeudi 14 août 2025 de 18h30 à 21h.

Jeudi 28 août 2025 de 18h30 à 21h.

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : Jeudi 2025-07-16 18:30:00

fin : 2025-08-28 21:00:00

2025-07-16 2025-07-30 2025-08-14 2025-08-28

Découverte de la vie à l’asinerie.

Visite guidée et commentée de la ferme dédiée à l’élevage d’ânesses laitières, à la production de lait d’ânesses et à la transformation du lait en savons et produits cosmétiques. Dégustation de produits du terroir. .

ASINERIE DU POLJÉ 1765 Route départementale 8N Cuges-les-Pins 13780 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 85 97 38 81 asineriedupolje@gmail.com

English :

Discover life on the farm.

German :

Entdeckung des Lebens in der Asiny.

Italiano :

Scoprite la vita in fattoria.

Espanol :

Descubra la vida en la granja.

L’événement Une soirée au pré des ânes Cuges-les-Pins a été mis à jour le 2025-07-07 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile