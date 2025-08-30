Une soirée avec Bach… Place de l’Église Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Place de l’Église Eglise Saint Symphorien Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Début : 2025-08-30 17:00:00

fin : 2025-08-30 18:30:00

2025-08-30

Pascal Vigneron est à la fois trompettiste, organiste et chef d’orchestre. C’est en tant qu’organiste qu’il se produira dans l’église Saint-Symphorien de Treigny, le 30 août prochain à 17 heures. Au programme Les Variations Goldberg, de Jean-Sébastien Bach.

Pascal Vigneron a été professeur à l’École normale de musique de Paris de 1999 à 2007 et est l’initiateur et le directeur artistique du Festival Bach de Toul, créé en 2010.

Il fut élève de Jacques Marichal (organiste de chœur à Notre-Dame de Paris). En 2005, après plus de quatre ans, il édite l’Art de la fugue de Johann Sebastian Bach avec une nouvelle instrumentation, pour cuivres, bois et orgue. La critique internationale a d’ailleurs rendu hommage à cette nouvelle version.

En tant qu’organiste, il a enregistré en compagnie de Dimitri Vassilakis et de Christine Auger le clavier bien tempéré de Bach. Il a également enregistré en 2008 les Variations Goldberg sur le Grand Orgue Curt Schwenkedel de la Cathédrale de Toul.

Un concert rare à ne pas manquer ! .

Place de l’Église Eglise Saint Symphorien Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté info@association-acp.fr

