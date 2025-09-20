Une soirée avec Pierre Mac Orlan Cavagnac Cavagnac
Une soirée avec Pierre Mac Orlan Cavagnac Cavagnac samedi 20 septembre 2025.
Une soirée avec Pierre Mac Orlan Samedi 20 septembre, 19h30 Cavagnac Lot
Gratuit. Tout public. Verre de l’amitié offert.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T19:30:00 – 2025-09-20T21:00:00
Fin : 2025-09-20T19:30:00 – 2025-09-20T21:00:00
Soirée « conférence/spectacle » — Pierre Mac Orlan
Une soirée dédiée à la vie et à l’œuvre de Pierre Mac Orlan, animée par Jean-Louis Bertrand.
Le tout ponctué en musique par Thierry et Fred, pour une ambiance chaleureuse et poétique
Cavagnac Le Gaillardou, 46110 Cavagnac Cavagnac 46110 Lot Occitanie
Journées européennes du patrimoine 2025