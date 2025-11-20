Une soirée beaujolais

Salle des fêtes Thury Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 18:30:00

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

Un moment convivial autour d’une dégustation de beaujolais (rouge et rosé), de planches apéritives et de crêpes pour les plus gourmands d’entre vous. Cette soirée est ouverte à tous, que vous veniez seul(e), entre amis ou en famille.

Pensez à réserver afin que nous puissions nous organiser au mieux pour vous proposer une soirée agréable.

À très vite à Thury! .

Salle des fêtes Thury 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 51 85 84 comitedesfetesthury@gmail.com

English : Une soirée beaujolais

German : Une soirée beaujolais

Italiano :

Espanol :

L’événement Une soirée beaujolais Thury a été mis à jour le 2025-10-22 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !