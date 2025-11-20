Une soirée beaujolais Thury
Une soirée beaujolais Thury jeudi 20 novembre 2025.
Une soirée beaujolais
Salle des fêtes Thury Yonne
Un moment convivial autour d’une dégustation de beaujolais (rouge et rosé), de planches apéritives et de crêpes pour les plus gourmands d’entre vous. Cette soirée est ouverte à tous, que vous veniez seul(e), entre amis ou en famille.
Pensez à réserver afin que nous puissions nous organiser au mieux pour vous proposer une soirée agréable.
À très vite à Thury! .
Salle des fêtes Thury 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 51 85 84 comitedesfetesthury@gmail.com
