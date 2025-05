Une soirée concert avec Pierre Chérèze – Bassercles, 7 juin 2025 20:00, Bassercles.

Landes

Une soirée concert avec Pierre Chérèze Salles polyvalente Bassercles Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07 20:00:00

fin : 2025-06-07

Date(s) :

2025-06-07

Concert gratuit avec Pierre Chérèze auteur compositeur interprète en partenariat avec l’association Bar à Bass et le Fapi.

Petite restauration sur place ouverte à partir de 19 h.

Concert gratuit avec Pierre Chérèze auteur compositeur interprète en partenariat avec l’association Bar à Bass et le Fapi.

Petite restauration sur place ouverte à partir de 19 h. .

Salles polyvalente

Bassercles 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 73 37 85 ludo@cc-luys.fr

English : Une soirée concert avec Pierre Chérèze

Free concert with singer-songwriter Pierre Chérèze in partnership with the Bar à Bass association and Fapi.

Catering open from 7 p.m.

German : Une soirée concert avec Pierre Chérèze

Kostenloses Konzert mit Pierre Chérèze, Autor, Komponist und Interpret, in Zusammenarbeit mit dem Verein Bar à Bass und dem Fapi.

Kleine Restauration vor Ort ab 19 Uhr geöffnet.

Italiano :

Concerto gratuito del cantautore Pierre Chérèze in collaborazione con l’associazione Bar à Bass e Fapi.

Snack bar aperto dalle 19.00.

Espanol : Une soirée concert avec Pierre Chérèze

Concierto gratuito del cantautor Pierre Chérèze en colaboración con la asociación Bar à Bass y Fapi.

Cafetería abierta a partir de las 19.00 h.

L’événement Une soirée concert avec Pierre Chérèze Bassercles a été mis à jour le 2025-05-19 par Landes Chalosse