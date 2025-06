Une soirée de concerts gratuits pour tous Allées Fenelon Cahors 5 juillet 2025 20:00

Après l’aventure motorisée de la balade en meule bleue, la journée se poursuivra dans une ambiance festive et musicale avec une grande soirée de concerts gratuits.

Le public pourra profiter d’une programmation vivante et éclectique, portée par des groupes festifs locaux et des DJs prêts à enflammer la scène. Parmi les premiers noms annoncés les énergiques Flagrants Délires et l’incontournable Un P’tit Gars du Coin ou encore DJ RAVZER.

Cette soirée, placée sous le signe de la musique, de la danse et du partage, sera ouverte à tous petits et grands, curieux ou fidèles de la première heure.

Un véritable village festif

Des animations, des stands de restauration locale, une buvette et une ambiance chaleureuse transformeront les Allées Fénelon en un véritable village festif, animé jusqu’au bout de la nuit. .

English :

After the motorized adventure of the blue wheel ride, the day continues in a festive and musical atmosphere with a grand evening of free concerts.

German :

Nach dem motorisierten Abenteuer der Fahrt mit dem blauen Mühlstein wird der Tag in einer festlichen und musikalischen Atmosphäre mit einem großen Abend mit kostenlosen Konzerten fortgesetzt.

Italiano :

Dopo l’avventura motorizzata della ruota blu, la giornata proseguirà in un’atmosfera festosa e musicale con una grande serata di concerti gratuiti.

Espanol :

Tras la aventura motorizada del paseo en rueda azul, la jornada continuará en un ambiente festivo y musical con una gran velada de conciertos gratuitos.

