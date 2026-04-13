Une soirée de printemps à la lueur des flambeaux de la chapelle Saint-Maclou, Chapelle de Saint-Maclou, Mézidon Vallée d’Auge
Une soirée de printemps à la lueur des flambeaux de la chapelle Saint-Maclou, Chapelle de Saint-Maclou, Mézidon Vallée d’Auge samedi 30 mai 2026.
Une soirée de printemps à la lueur des flambeaux de la chapelle Saint-Maclou Samedi 30 mai, 21h00 Chapelle de Saint-Maclou Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T21:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:30:00+02:00
Fin : 2026-05-30T21:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:30:00+02:00
Le samedi 30 mai à partir de 21h00, rendez-vous nocturne à la chapelle de Saint-Maclou.
Parée de ses plus belles lumières, la chapelle vous ouvre ses portes.
Au programme : illuminations, flambeaux et visite guidée des lieux.
Nous aurons le plaisir de vous recevoir autour d’un verre de l’amitié
et de vous faire déguster les produits du terroir normand.
Chapelle de Saint-Maclou Chapelle de Saint-Maclou389 Route de Saint-MaclouMÉZIDON VALLÉE D’AUGE Mézidon Vallée d’Auge 14270 Calvados Normandie
Pas de description
À voir aussi à Mézidon Vallée d'Auge (Calvados)
- Les Étonnants Patrimoines Conte en kamishibaï la malédiction du faucon Vieux château Mézidon Vallée d’Auge 14 avril 2026
- LE-MESNIL-MAUGER Les Trois clochers 7,8KM Mézidon Vallée d’Auge Calvados 1 mai 2026
- Voie verte de Mézidon-Canon à Livarot Mézidon Vallée d’Auge Calvados 1 mai 2026
- Itinéraire vélo de Mézidon-Canon à Cabourg Mézidon Vallée d’Auge Calvados 1 mai 2026
- Les Étonnants Patrimoines La clé du château Mézidon Vallée d’Auge 2 mai 2026