Une soirée de printemps à la lueur des flambeaux de la chapelle Saint-Maclou, Chapelle de Saint-Maclou, Mézidon Vallée d’Auge

Une soirée de printemps à la lueur des flambeaux de la chapelle Saint-Maclou Samedi 30 mai, 21h00 Chapelle de Saint-Maclou Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T21:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-30T21:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:30:00+02:00

Le samedi 30 mai à partir de 21h00, rendez-vous nocturne à la chapelle de Saint-Maclou.

Parée de ses plus belles lumières, la chapelle vous ouvre ses portes.

Au programme : illuminations, flambeaux et visite guidée des lieux.

Nous aurons le plaisir de vous recevoir autour d’un verre de l’amitié

et de vous faire déguster les produits du terroir normand.

Chapelle de Saint-Maclou Chapelle de Saint-Maclou389 Route de Saint-MaclouMÉZIDON VALLÉE D’AUGE Mézidon Vallée d’Auge 14270 Calvados Normandie

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