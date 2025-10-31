Une soirée d’enfer Haguenau
Une soirée d’enfer Haguenau vendredi 31 octobre 2025.
Une soirée d’enfer
24 rue du maire André Traband Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Vendredi 2025-10-31 18:30:00
fin : 2025-10-31 21:30:00
Date(s) :
2025-10-31
Camille Tisserand a publié le livre Vodou. L’occasion de se plonger dans cette culture pour Halloween avec le film Zombillenium suivi d’un atelier de création de Poupées Vodou.
24 rue du maire André Traband Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 10 mediatheque@agglo-haguenau.fr
English :
Camille Tisserand has published the book Vodou. An opportunity to immerse yourself in this culture for Halloween with the film Zombillenium, followed by a Vodou doll-making workshop.
German :
Camille Tisserand hat das Buch Vodou veröffentlicht. Die Gelegenheit, an Halloween mit dem Film Zombillenium und einem anschließenden Workshop zur Herstellung von Vodou-Puppen in diese Kultur einzutauchen.
Italiano :
Camille Tisserand ha pubblicato il libro Vodou. Un’occasione per immergersi in questa cultura per Halloween con il film Zombillenium, seguito da un laboratorio di creazione di bambole Vodou.
Espanol :
Camille Tisserand ha publicado el libro Vodou. Una oportunidad de sumergirse en esta cultura para Halloween con la película Zombillenium, seguida de un taller de fabricación de muñecas Vodou.
L’événement Une soirée d’enfer Haguenau a été mis à jour le 2025-10-04 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau