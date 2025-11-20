Une soirée, des questions Connaissez-vous la Basse-Œuvre ? Beauvais

Une soirée, des questions Connaissez-vous la Basse-Œuvre ?

85 Rue Saint-Pierre Beauvais Oise

UNE SOIRÉE, DES QUESTIONS vous est proposée par la mission Ville d’art et d’histoire et le service archéologique municipal pour un moment privilégié en toute simplicité, ni une conférence, ni une visite guidée mais une conversation autour d’un petit encas entre des passionnés et des habitants curieux !

Bien des Beauvaisiens ne connaissent pas la Basse-Œuvre, cette petite église en grande partie tronquée, à l’ombre de la gigantesque cathédrale gothique. Sébastien Lefèvre, archéologue municipal, l’étudie depuis 20 ans. Elle lui a révélé bien des secrets mais en cache encore bien d’autres. Il les partagera avec vous autour d’un verre. 0 .

85 Rue Saint-Pierre Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 15 67 00

