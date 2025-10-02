Une soirée, des questions Et si nous faisons connaissance avec André Hermant ? Beauvais

22 Rue Saint-Pierre Beauvais Oise

Gratuit

Début : 2025-10-02 19:00:00

UNE SOIRÉE, DES QUESTIONS vous est proposée par la mission Ville d’art et d’histoire et le service archéologique municipal pour un moment privilégié en toute simplicité, ni une conférence, ni une visite guidée mais une conversation autour d’un petit encas entre des passionnés et des habitants curieux !

André Hermant n’a pas de rues à son nom, il reste méconnu des Beauvaisiens et pourtant Beauvais lui doit plusieurs habitations dans le quartier Notre-Dame-du-Thil ainsi que l’architecture de la Galerie nationale de la tapisserie, actuel Quadrilatère. Lucy Hofbauer, directrice du lieu, et Anne Frémy, docteure en architecture, vous aideront à dessiner la personnalité et l’œuvre de cet architecte hors du commun. 0 .

22 Rue Saint-Pierre Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 15 67 00

