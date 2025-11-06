Une soirée, des questions Feuilletons ensemble l’œuvre de Stéphanie Mansy Beauvais

22 Rue Saint-Pierre Beauvais Oise

Gratuit

Début : 2025-11-06 19:00:00

UNE SOIRÉE, DES QUESTIONS vous est proposée par la mission Ville d’art et d’histoire et le service archéologique municipal pour un moment privilégié en toute simplicité, ni une conférence, ni une visite guidée mais une conversation autour d’un petit encas entre des passionnés et des habitants curieux !

Le temps des travaux du Quadrilatère fut un temps de résidence pour l’artiste Stéphanie Mansy ; un temps d’exploration du lieu, de son architecture, de son patrimoine archéologique, de ses traces mémorielles. De cette immersion est née une œuvre monumentale qui domine le CIAP (Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine). Pour la partager avec vous, l’artiste invite Elisabeth Piot, maître de conférence en arts plastiques à l’Université de Picardie pour une discussion à bâtons rompus. 0 .

22 Rue Saint-Pierre Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 15 67 00

