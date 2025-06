Une soirée des questions Quartier cathédral, quartier épiscopal, quartier canonial… Mais de quoi s’agit-il ? – Beauvais 19 juin 2025 19:00

UNE SOIRÉE, DES QUESTIONS vous est proposée par la mission Ville d’art et d’histoire et le service archéologique municipal pour un moment privilégié en toute simplicité, ni une conférence, ni une visite guidée mais une conversation autour d’un petit encas entre des passionnés et des habitants curieux !

Pour célébrer les 800 ans, la revue ARCHÉOLOGIA sort un numéro hors-série consacré à Beauvais, sa cathédrale mais aussi le quartier qui l’entoure qui porte bien des noms et des fonctions. Les rédacteurs de la revue ouvrent la discussion avec vous sur ce quartier toujours en mouvement. 0 .

22 Rue Saint-Pierre

Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 15 67 00

