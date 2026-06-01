Vendeuvre

Une soirée d’été au vignoble Arpents du Soleil

Chemin des Vignes, Route de Grisy Vendeuvre Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 19:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Soirée festive et conviviale au domaine Arpents du Soleil à partir de 19h30. Concert en plein air avec une première partie instrumentale dès 20h, suivie du groupe Blue Citron qui revisitera les plus grands classiques de la chanson.

Dégustation, et restauration sur place

Venez partager une soirée festive et conviviale au domaine à partir de 19h30. Profitez d’un concert en plein air avec une première partie instrumentale dès 20h, suivie du groupe Blue Citron qui revisitera les plus grands classiques de la chanson.

Tout au long de la soirée, découvrez et dégustez les différentes cuvées du domaine. Pour vous restaurer, le food-truck Ma Petite Folie sera présent sur place.

Pratique

– Un espace de stationnement est mis à disposition des visiteurs.

– Possibilité de retrait des commandes préalablement passées par e-mail lors de l’événement.

– Entrée 10€ + Consigne verre 5€

– Réservation à helene@arpents-du-soleil.com Nombre de places limité .

Chemin des Vignes, Route de Grisy Vendeuvre 14170 Calvados Normandie +33 2 31 40 71 82 helene@arpents-du-soleil.com

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English : Une soirée d’été au vignoble Arpents du Soleil

A festive and convivial evening at the Arpents du Soleil estate from 7.30pm. Open-air concert with an instrumental opening act from 8pm, followed by the group Blue Citron revisiting the greatest classics of French chanson.

Food and wine tasting on site

L’événement Une soirée d’été au vignoble Arpents du Soleil Vendeuvre a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Falaise Suisse Normande