Une soirée d’été…avec Lizzy & The Old Swing Men Domaine Grosbois Panzoult

Une soirée d’été…avec Lizzy & The Old Swing Men Domaine Grosbois Panzoult samedi 13 septembre 2025.

Une soirée d’été…avec Lizzy & The Old Swing Men Domaine Grosbois Panzoult Samedi 13 septembre, 19h30 Tarif unique 45€

Pause détente pendant les vendanges au Domaine Grosbois : dîner concocté par notre restaurant sur la musique jazzy et colorée du groupe Lizzy & The Old Swing Men. Un moment festif à partager !

« Le Domaine Grosbois et la Table du Pressoir accueillent « Lizzy & The Old Swing Men » pour une douce soirée d’été. Un verre de bulles, un dîner de saison et un concert aux notes de Rythm & Blues, de Swing et de Soul. La chanteuse et compositrice Lizzy Bourbon vous embarque avec ses musiciens dans son univers énergique et sensible…Un moment unique pour joliment terminer l’été ! »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-13T19:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-13T23:00:00.000+02:00

1

resa.domaine.grosbois@gmail.com 02 47 58 66 87 http://www.domaine-grosbois.com

Domaine Grosbois 2, Le Pressoir, 37220 Panzoult Panzoult 37220 Indre-et-Loire