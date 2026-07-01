UNE SOIRÉE, DEUX TRAININGS – Avis aux danseur.euses !, Nouveau Studio Théâtre, Nantes
vendredi 3 juillet 2026 · Nouveau Studio Théâtre · Nantes
Informations pratiques
UNE SOIRÉE, DEUX TRAININGS – Avis aux danseur.euses ! Vendredi 3 juillet, 19h00 Nouveau Studio Théâtre Loire-Atlantique
Entrée libre & Gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-03T19:00:00+02:00 – 2026-07-03T21:00:00+02:00
Fin : 2026-07-03T19:00:00+02:00 – 2026-07-03T21:00:00+02:00
Deux salles, deux ambiances, liées par l’envie commune de pratiquer.
D’un côté, une session de pratique libre portée par , imaginée par — collectif de danseur·euses hip-hop nantais ;
De l’autre, un.e danseureuse invité.e pour orchestrer une pratique chorégraphique contemporaine.
· · INVITÉS DU VEN. 03 JUILLET · ·
J.Moses, DJ.
Louis Barreau [Cie de danse Louis Barreau].
Une proposition portée par Laurent Cebe [Cie Des Individué.es] en partenariat avec La Base D.
Nouveau Studio Théâtre 5 Rue du Ballet, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0251861306 »}, {« type »: « email », « value »: « resa.nouveaustudiotheatre@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.nouveaustudiotheatre.com/une-soiru00e9e-deux-trainings »}]
Grande soirée de training ouverte à celleux qui pratiquent la danse. danse hip-hop
Laurent Cebe
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