UNE SOIRÉE, DEUX TRAININGS – Avis aux danseureuses ! Nouveau Studio Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-27 19:00 –

Gratuit : oui Entrée libre & Gratuite [dans la limite des places disponibles] Inscriptions sur helloasso. Tout public

Deux salles, deux ambiances, liées par l’envie commune de pratiquer.D’un côté, une session de pratique libre portée par ???????? ???????????????? ????, imaginée par ???????????????????????????????? — collectif de danseur·euses hip-hop nantais ;De l’autre, un.e danseureuse invité.e pour orchestrer une pratique chorégraphique contemporaine. · · INVITÉ.ES DU LUN. 27 AVRIL · ·????. ????????????????????, DJ.????????????????????????????????????? ???????? ???????????????????? [Cie b&n].Une proposition portée par Laurent Cebe [Cie Des Individué.es] en partenariat avec La Base D.

Nouveau Studio Théâtre Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

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