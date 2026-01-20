Une soirée en 1944 St-Valentin

Place Vauban La Loupe Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14 00:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Parcours immersif spécialement pour la Saint-Valentin.

Au programme

cocktail & mignardises

parcours immersif

bar ouvert après la visite .

Place Vauban La Loupe 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Une soirée en 1944 St-Valentin La Loupe a été mis à jour le 2026-01-20 par OTs DU PERCHE