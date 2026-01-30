Une soirée entre histoire et roman proposée par l’Arhal Saint-André-de-Cubzac

Une soirée entre histoire et roman proposée par l’Arhal

Salle du Mascaret Saint-André-de-Cubzac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-02-02

fin : 2026-02-02

2026-02-02

Une soirée entre Histoire et roman à St-André-de-Cubzac ! Et si vous remontiez le temps jusqu’en 1927 ?

Le lundi 2 février à 18h, rendez-vous à la salle du Mascaret pour une rencontre gratuite organisée par l’ARHAL.

Au programme

– Saint-André-de-Cubzac entre les deux guerres une conférence de Christophe Meynard pour tout savoir sur la vie de l’époque.

– Puis une rencontre avec l’autrice Carole Merlo qui vous présentera son nouveau roman Les Héritages Entrelacés , dont l’intrigue se déroule justement dans notre ville, au cœur de l’ancienne École Normale ! De la Vendée à la Gironde, découvrez le destin de Gustave et Valentine dans une saga familiale qui fait déjà grand bruit.

Venez nombreux pour échanger, poser vos questions et découvrir les secrets de Saint-André ! .

Salle du Mascaret Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine arhalcubzaguais@gmail.com

