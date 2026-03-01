Une soirée Espagnole

Césarville-Dossainville Loiret

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 19:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

L’Association Festive de Césarville-Dossainville organise une soirée espagnole, au programme dès 19h00 paëlla géante et sangria à la salle polyvalente !

L’Association Festive de Césarville-Dossainville (AFCD) invite les habitants à un voyage culinaire lors de sa soirée Espagnole le samedi 4 avril 2026. Les festivités débutent à 19h00 à la salle polyvalente de Césarville dans une ambiance chaleureuse et thématique.

Le menu propose de savourer les classiques de la péninsule ibérique avec de la sangria et une paëlla, suivies d’un dessert et d’un café. À noter que les boissons supplémentaires ne sont pas comprises dans le tarif de base.

Modalités de participation

Tarifs 18 € par adulte et 8 € pour les enfants de moins de 10 ans.

Inscriptions Inscription et règlement obligatoires avant le 30 mars 2026.

Paiement Espèces ou carte bancaire acceptés sur place.

Réservations au 06 62 69 42 89, 06 60 91 09 72 ou 06 72 99 40 93 8 .

Césarville-Dossainville 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 32 81 23

English :

The Association Festive de Césarville-Dossainville is organizing a Spanish evening, starting at 7:00 p.m. with a giant paella and sangria in the Salle Polyvalente!

