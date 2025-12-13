Une soirée hommage à la Bossa Nova au Sunset Sunside Sunset Sunside Paris

JOBIM EN TROIS DIMENSIONS: Bossa, Nature et Rythmes du Brésil

Antonio Carlos Jobim (Tom Jobim) n’était pas qu’un des pères fondateurs de la bossa nova ; il était un compositeur dont l’œuvre est un miroir des multiples âmes du Brésil. Ce concert est une invitation à explorer la richesse et la profondeur de son génie à travers trois sets distincts, chacun dédié à une dimension essentielle de son art:

1er Set: L’amour et la Bossa

Ce premier set plonge au cœur du son qui a conquis le monde: la bossa nova. C’est le Jobim des mélodies suaves, des harmonies sophistiquées et du rythme berçant qui évoque la vie carioca, l’effervescence de Rio de Janeiro et, surtout, les histoires d’amour universelles et intemporelles. Nous explorerons les standards emblématiques qui célèbrent cette douce nostalgie que les brésiliens appellent “saudade”.

2ème Set: Les Eaux de Mars et la Nature

Dans cette seconde partie, nous quittons les salons de Copacabana pour nous immerger dans le Brésil sauvage et luxuriant. Jobim était profondément inspiré par la nature, en particulier la forêt atlantique et les paysages de son pays. Ce set est un hommage au Jobim écologiste avant l’heure et au musicien capable de traduire les éléments naturels en sons. Des pluies fines aux vents, des rivières aux oiseaux, ses compositions se font tableaux sonores.

3ème Set: Autres Rythmes et le Brésil Profond

Le dernier set met en lumière sa capacité à fusionner les rythmes et à explorer les racines plus profondes de la musique brésilienne. Nous voyagerons au-delà de la bossa pour découvrir l’influence du choro, du frevo, du baião et des rythmes afro-brésiliens qui ont nourri son œuvre. Ce final est une célébration de la diversité culturelle du Brésil, invitant à la reconnaissance de la richesse musicale qu’il nous a laissée.

Bruna Hetzel – voix

Caio Márcio Santos – guitare

Leo Montana – piano

Acelino de Paula – c.basse

Isaías Alves – percussions

Ouverture des portes 45mm à l’avance.

Dans le cadre de son festival Le Marathon du jazz, le Sunset Sunside propose, histoire de bien commencer l’année, une soirée hommage à la Bossa Nova le 2 janvier !

Le vendredi 02 janvier 2026

de 20h30 à 22h30

payant

De 20 à 30 euros

Public jeunes et adultes. A partir de 2 ans.

Sunset Sunside 60, rue des Lombards 75001 Paris