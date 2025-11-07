une soirée jeux d’enquête CLUEDO médiathèque de Cordemais Cordemais

médiathèque de Cordemais Avenue des Quatre Vents Cordemais Loire-Atlantique

Début : 2025-11-07 20:30:00

Un crime s’est produit au sein de la médiathèque ! Mais qui va résoudre cette enquête ? Vous !

L’occasion de ressortir sa loupe et de faire preuve d’observation pour démasquer le suspect de ce jeu grandeur nature.

Participez à une soirée d’enquête animée par La Sauce Ludique (à partir de 10 ans). .

médiathèque de Cordemais Avenue des Quatre Vents Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 57 82 20 mediatheque.cordemais@estuaire-sillon.fr

