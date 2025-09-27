Une soirée Musicale à Vienne MOZART BEETHOVEN & les Musiques d’Europe Centrale aux racines de l’Art Tzigane Centre Culturel Orbec
Une soirée Musicale à Vienne MOZART BEETHOVEN & les Musiques d’Europe Centrale aux racines de l’Art Tzigane Centre Culturel Orbec samedi 27 septembre 2025.
Centre Culturel 13 Rue des Religieuses Orbec Calvados
Début : 2025-09-27 20:30:00
fin : 2025-09-27 22:30:00
Récital sur instruments d’époque
Nicole TAMESTIT Violon classique
Pierre BOUYER Pianoforte viennois
Centre Culturel 13 Rue des Religieuses Orbec 14290 Calvados Normandie +33 6 07 49 96 00
Une soirée Musicale à Vienne MOZART BEETHOVEN & les Musiques d'Europe Centrale aux racines de l'Art Tzigane
A Musical Evening in Vienna MOZART BEETHOVEN & the Music of Central Europe: at the roots of Gypsy Art
Recital on period instruments
Nicole TAMESTIT: Classical violin
Pierre BOUYER: Viennese pianoforte
Une soirée Musicale à Vienne MOZART BEETHOVEN & les Musiques d'Europe Centrale aux racines de l'Art Tzigane
Ein musikalischer Abend in Wien MOZART BEETHOVEN & die Musik Mitteleuropas: Zu den Wurzeln der Zigeunerkunst
Recital auf historischen Instrumenten
Nicole TAMESTIT Klassische Violine
Pierre BOUYER Wiener Pianoforte
Italiano :
Una serata di musica a Vienna MOZART BEETHOVEN e la musica dell’Europa centrale: alle radici dell’arte gitana
Recital su strumenti d’epoca
Nicole TAMESTIT: violino classico
Pierre BOUYER: pianoforte viennese
Espanol :
Una velada musical en Viena MOZART BEETHOVEN y la música de Centroeuropa: en las raíces del arte gitano
Recital con instrumentos de época
Nicole TAMESTIT: violín clásico
Pierre BOUYER: pianoforte vienés
