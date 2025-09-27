Une soirée Musicale à Vienne MOZART BEETHOVEN & les Musiques d’Europe Centrale aux racines de l’Art Tzigane Centre Culturel Orbec

Une soirée Musicale à Vienne MOZART BEETHOVEN & les Musiques d’Europe Centrale aux racines de l’Art Tzigane Centre Culturel Orbec samedi 27 septembre 2025.

Centre Culturel 13 Rue des Religieuses Orbec Calvados

Début : 2025-09-27 20:30:00

fin : 2025-09-27 22:30:00

2025-09-27

Récital sur instruments d’époque

Nicole TAMESTIT Violon classique

Pierre BOUYER Pianoforte viennois

Centre Culturel 13 Rue des Religieuses Orbec 14290 Calvados Normandie +33 6 07 49 96 00

English : Une soirée Musicale à Vienne MOZART BEETHOVEN & les Musiques d’Europe Centrale aux racines de l’Art Tzigane

A Musical Evening in Vienna MOZART BEETHOVEN & the Music of Central Europe: at the roots of Gypsy Art

Recital on period instruments

Nicole TAMESTIT: Classical violin

Pierre BOUYER: Viennese pianoforte

German : Une soirée Musicale à Vienne MOZART BEETHOVEN & les Musiques d’Europe Centrale aux racines de l’Art Tzigane

Ein musikalischer Abend in Wien MOZART BEETHOVEN & die Musik Mitteleuropas: Zu den Wurzeln der Zigeunerkunst

Recital auf historischen Instrumenten

Nicole TAMESTIT Klassische Violine

Pierre BOUYER Wiener Pianoforte

Italiano :

Una serata di musica a Vienna MOZART BEETHOVEN e la musica dell’Europa centrale: alle radici dell’arte gitana

Recital su strumenti d’epoca

Nicole TAMESTIT: violino classico

Pierre BOUYER: pianoforte viennese

Espanol :

Una velada musical en Viena MOZART BEETHOVEN y la música de Centroeuropa: en las raíces del arte gitano

Recital con instrumentos de época

Nicole TAMESTIT: violín clásico

Pierre BOUYER: pianoforte vienés

