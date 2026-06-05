Une soirée musicale entre Caen et les États-Unis Université de Caen Normandie Amphitéâtre Pierre Daure Caen

Caen

Une soirée musicale entre Caen et les États-Unis

Université de Caen Normandie Amphitéâtre Pierre Daure Campus 1 Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22 20:30:00

fin : 2026-06-22 22:00:00

Date(s) :

2026-06-22

Le Chœur et Orchestre Universitaire de Caen et le Norwalk Youth Symphony réunis pour une soirée musicale exceptionnelle. Le lundi 22 juin 2026 à 20h30, l’Amphithéâtre Pierre Daure de l’Université de Caen Normandie accueillera une soirée musicale placée sous le signe du partage et de la découverte.

Le Chœur et Orchestre Universitaire de Caen et le Norwalk Youth Symphony réunis pour une soirée musicale exceptionnelle.

Le lundi 22 juin 2026 à 20h30, l’Amphithéâtre Pierre Daure de l’Université de Caen Normandie accueillera une soirée musicale placée sous le signe du partage et de la découverte.

En première partie, le Chœur et Orchestre Universitaire de Caen se produira sous la direction de la cheffe d’orchestre Camille DOMINIQUE et de la cheffe de chœur Marine COLLET. Un moment porté par l’énergie collective et le plaisir de faire vivre le répertoire classique.

La seconde partie mettra à l’honneur le Norwalk Youth Symphony, orchestre de jeunesse du Connecticut (États-Unis). Fondé en 1956, cet ensemble forme depuis près de 70 ans de jeunes musiciens et s’est produit sur des scènes prestigieuses telles que Carnegie Hall, le Kennedy Center et Tanglewood.

Sous la direction de Jonathan Yates, le concert proposera un programme réunissant Rossini, Fauré, Ives et Beethoven, entre intensité, émotion et élégance orchestrale.

Entrée gratuite sur réservation obligatoire via le lien d’inscription. Une soirée ouverte à tous, dans la limite des places disponibles. .

Université de Caen Normandie Amphitéâtre Pierre Daure Campus 1 Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 08 67 73 22

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English : Une soirée musicale entre Caen et les États-Unis

The Chœur et Orchestre Universitaire de Caen and the Norwalk Youth Symphony join forces for an exceptional musical evening. On Monday 22 June 2026 at 8.30pm, the Pierre Daure Amphitheatre at the University of Caen Normandy will be the setting for a musical evening of sharing and discovery.

L’événement Une soirée musicale entre Caen et les États-Unis Caen a été mis à jour le 2026-05-27 par Calvados Attractivité