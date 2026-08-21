Une soirée nocturne pas comme les autres., Église Saint-Barthélémy, La Cassagne

Informations pratiques

Une soirée nocturne pas comme les autres. Samedi 19 septembre, 19h30 Église Saint-Barthélémy Dordogne

12€ par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00

La Chouette, gardienne des mémoires

Cette année, c’est une conteuse peu ordinaire qui nous accompagnera : la Chouette, gardienne des mémoires du clocher. Perchée là-haut depuis toujours, elle a vu défiler les siècles, les bâtisseurs, les habitants et les petites histoires qui font la grande. Le temps d’une soirée, elle descend nous raconter l’histoire de l’église et du village, ponctuée d’anecdotes que l’on ne trouve dans aucun livre — le tout accompagné d’animations visuelles pensées pour l’occasion.

Des secrets d’ordinaire hors de portée

La soirée sera aussi l’occasion d’une visite de l’église, avec la découverte d’éléments inaccessibles au public : la croix du clocher, la cloche et autres éléments de décor liés à la construction du bâtiment. Ils vous seront présentés à travers descriptions, photos et vidéos. Une manière unique de redécouvrir un lieu que l’on croit connaître, sous un tout autre angle.

Un pique-nique champêtre sous les étoiles

La soirée, réservée aux personnes inscrites (12€), sera rythmée par un pique-nique champêtre organisé aux abords de l’église, dans une ambiance conviviale et tamisée. De quoi profiter du cadre, entre pierres anciennes et ciel étoilé.

ℹ️ Infos pratiques

Date : samedi 19 septembre 2026

Heure : 19h30

Lieu : Eglise Saint-Barthélémy, La Cassagne

️ Inscription obligatoire 12€ (limitée) : 06.61.33.85.80

www.cdf-lacassagne24.fr

Venez nombreux découvrir (ou redécouvrir) notre patrimoine, le temps d’une soirée hors du temps !

Église Saint-Barthélémy Le Bourg, 24120 La Cassagne La Cassagne 24120 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 51 60 00 [{« type »: « phone », « value »: « 0661338580 »}] [{« link »: « http://www.cdf-lacassagne24.fr »}] Belle église romane à façade nue et hauts toits de lauzes contigus à un élégant presbytère du XVe siècle, éclairé de fenêtres à meneaux.

La Chouette, gardienne des mémoires

©DR