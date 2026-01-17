Une soirée pour comprendre la langue française plutôt que la juger Théâtre de la Concorde Paris

Le français va très bien, merci est une soirée pour comprendre la langue plutôt que la juger. Entre spectacle, quiz, ateliers et débat, les Linguistes atterrées invitent à une plongée ludique dans les idées reçues qui parasitent nos discussions : écriture inclusive, anglicismes, orthographe, usages des jeunes…

La soirée s’ouvrira avec La Convivialité ou la faute de l’orthographe, un spectacle interactif qui démonte avec humour les mythes de la « bonne langue ».

Après un entracte, le public sera invité à des ateliers-conférences participatifs, ponctués de chroniques linguistiques, avant un grand échange final pour penser ensemble la place de la langue dans notre démocratie contemporaine.

Porté par le collectif des Linguistes atterrées et la compagnie Chantal et Bernadette, cet événement mêle rigueur scientifique, esprit de convivialité et engagement citoyen. En dépassant les oppositions stériles et en redonnant aux mots leur pouvoir de partage, cette soirée s’inscrit pleinement dans la thématique « L’ignorance en démocratie » du Théâtre de la Concorde, en rappelant que maîtriser les mots, c’est déjà reconquérir le droit de dire.

Avec

Anne Abeillé

Julie Neveux

Laélia Véron

Maria Candea

Arnaud Hoedt

Christophe Benzitoun

Jérôme Piron

Médéric Gasquet-Cyrus

Distribution spectacle

Conception et écriture et jeu : Arnaud Hoedt et Jérôme Piron

Direction technique : Charlotte Plissart

Régie : Charlotte Plissart, Clément Papin (en alternance)

(en alternance) Co-mise en scène : Dominique Bréda, Arnaud Pirault et Clément Thirion

Création vidéo: Kévin Matagne

Conseiller technique : Nicolas Callandt

Conseiller artistique : Antoine Defoort

Assistanat à la mise en scène : Anaïs Moray

Développement, production et diffusion : Habemus Papam (Cora-Line Lefèvre, Rosine Louviaux, Alix Maraval, Apolline Paquet)

Une création de la compagnie Chantal & Bernadette

En coproduction avec le Théâtre National/Bruxelles et L’Ancre/Charleroi et Hypothalamus renforcé

et Avec le soutien du Théâtre La Cité/Marseille, de La Bellone/Bruxelles, de la compagnie La Zouze/Marseille et du Service de la Langue française de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du Centre culturel de Braine L’Alleud

de de du du Avec l’aide du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Service du théâtre)

La langue n’est pas un simple outil, mais une manière de faire société. Elle dit nos liens, nos différences, nos rapports de pouvoir autant que notre désir de partage. Le Théâtre de la Concorde interroge cette confusion tenace entre erreur et ignorance, ces normes qui excluent au lieu de transmettre, et la manière dont la grammaire devient parfois un marqueur social.

Le samedi 07 février 2026

de 18h30 à 22h30

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

Métro -> 1 : Concorde (Paris) (272m)

Bus -> 72 : Cours la Reine – Chevaux de Marly (Paris) (266m)

Vélib -> Petit Palais (242.58m)

