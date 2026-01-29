Une soirée Saint-Valentin, dîner spectacle cabaret à Val de Virvée

3 Rue de Bouilhas Val de Virvée Gironde

Tarif : 69 – 69 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12 2026-02-14

Le 12 février à midi, le spectacle AMOROSO ouvre le bal. Cette création récente plonge le public dans l’univers disco, autour du personnage de Gigi l’Amoroso. Tout le monde connaît la chanson, mais peu savent ce qu’il est devenu.

Le cabaret se mêle ici à la comédie musicale. Les costumes brillent, la musique entraîne, et l’histoire reste accessible.

Le 14 février à 20h, place à LADY PARIS. Le ton change, mais l’esprit reste festif. Le spectacle s’inspire des grands codes du cabaret parisien. Le French Cancan côtoie des références musicales plus récentes.

De Piaf à Stromae, en passant par Soprano ou Kylie Minogue, le répertoire traverse les époques. Cette diversité crée un lien entre les générations.

Pour une soirée en amoureux le soir de la Saint-Valentin, LADY PARIS offre un cadre vivant. .

3 Rue de Bouilhas Val de Virvée 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 24 84 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Une soirée Saint-Valentin, dîner spectacle cabaret à Val de Virvée

L’événement Une soirée Saint-Valentin, dîner spectacle cabaret à Val de Virvée Val de Virvée a été mis à jour le 2026-01-27 par Bourg Cubzaguais Tourisme