Une soirée sur la lande en Hiver Iffendic

Une soirée sur la lande en Hiver

D61 Iffendic Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 20:30:00

fin : 2026-02-20 22:30:00

Date(s) :

2026-02-20

Le vendredi 20 février de 20h30 à 22h30, le CPIE de Concoret vous propose une soirée sur la lande en hiver au Vallon de la Chambre au Loup en présence de leurs animateurs.

Toute la poésie et la magie du monde au crépuscule. En cheminant sur les hauteurs de la lande, au rythme des sons, des ombres et des mouvements, laissez-vous surprendre par une atmosphère particulière, des sensations, avec peut-être ! la tête dans les étoiles.

Pensez à bien vous couvrir et à porter des chaussures adaptées.

Gratuit.

Renseignements et inscription contact@cpie-broceliande.fr ou 02 97 22 74 62 ou sur leur site internet.

Action soutenue par le Conseil Départemental de l’Ille-et-Vilaine. .

D61 Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne

