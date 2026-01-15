Une soirée unique et deux univers avec Lux et Silo Espace André Lejeune Guéret

Une soirée unique et deux univers avec Lux et Silo

Espace André Lejeune Avenue René Cassin Guéret Creuse

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

( Cie Entre’Chocs) (Cie Glam Show) ́ , .

Entre cabaret et urban contemporain, deux compagnies se retrouvent autour d’une même passion. .

Espace André Lejeune Avenue René Cassin Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 32 20 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Une soirée unique et deux univers avec Lux et Silo

L’événement Une soirée unique et deux univers avec Lux et Silo Guéret a été mis à jour le 2026-01-12 par OT Grand Guéret