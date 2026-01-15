Une soirée unique et deux univers avec Lux et Silo Espace André Lejeune Guéret
Espace André Lejeune Avenue René Cassin Guéret Creuse
Tarif : 20 – 20 – EUR
Début : 2026-01-31
( Cie Entre’Chocs) (Cie Glam Show) ́ , .
Entre cabaret et urban contemporain, deux compagnies se retrouvent autour d’une même passion. .
Espace André Lejeune Avenue René Cassin Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine
