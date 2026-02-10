Une Sombre Nuit en Velgoravia Salle Gérard Philipe Tavaux
Une Sombre Nuit en Velgoravia
Salle Gérard Philipe 163 Avenue de la République Tavaux Jura
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Début : 2026-04-10 20:30:00
fin : 2026-04-18 23:00:00
2026-04-10
Velgoravia, 2026, Adrian Dragomir fête ses 200 ans. Problème pour passer à l’âge
adulte, ce vampire repenti et dépressif doit accomplir un rituel bien précis. La soirée bascule quand une troupe s’invite au manoir après une panne de voiture. Le choc des cultures est brutal d’un côté, une aristocratie millénaire à la dérive ; de l’autre, des influenceurs obsédés par leur réseau. Une comédie encore une fois mise en scène par Thomas BACHETTI, après le succès des précédents spectacles Ne nous manquez pas ! .
