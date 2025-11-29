Une soupe paysanne

Salle polyvalente Longare Réauville Drôme

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 19:00:00

fin : 2025-11-29 22:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Un spectacle-veillée par le groupe ToNNe.

Un moment de partage convivial, inspiré du livre Être paysans ensemble, 1960–1990 une page de l’histoire du syndicalisme paysan en Drôme de Pierre Antoine Landel et Jacques Liotard.

.

Salle polyvalente Longare Réauville 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 49 21 63

English :

An evening show by the ToNNe group.

A moment of convivial sharing, inspired by the book Être paysans ensemble, 1960?1990: une page de l?histoire du syndicalisme paysan en Drôme by Pierre Antoine Landel and Jacques Liotard.

German :

Eine Wachaufführung der Gruppe ToNNe.

Ein geselliger Moment des Austauschs, inspiriert durch das Buch Être paysans ensemble, 1960?1990: une page de l’histoire du syndicalisme paysan en Drôme (Gemeinsam Bauern sein, 1960?1990: eine Seite der Geschichte der Bauerngewerkschaft in der Drôme) von Pierre Antoine Landel und Jacques Liotard.

Italiano :

Una serata di esibizione del gruppo ToNNe.

Un momento conviviale di condivisione, ispirato al libro Être paysans ensemble, 1960?1990: une page de l’histoire du syndicalisme paysan en Drôme di Pierre Antoine Landel e Jacques Liotard.

Espanol :

Actuación nocturna del grupo ToNNe.

Un momento de convivencia inspirado en el libro Être paysans ensemble, 1960?1990: une page de l’histoire du syndicalisme paysan en Drôme de Pierre Antoine Landel y Jacques Liotard.

L’événement Une soupe paysanne Réauville a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes