UNE SUR HUIT Mairie du 5e arrondissement Paris lundi 13 octobre 2025.

Exposition caritative en occasion d’Octobre Rose

À l’occasion d’Octobre Rose, mois dédié à la sensibilisation et à la prévention du cancer du sein, MINERVA présente l’exposition caritative Une sur huit à la Mairie du 5ᵉ arrondissement de Paris (21 place du Panthéon, 75005).

Les œuvres de Kimbra Audrey, Virginie Rasmont et Blandine Vives composent un parcours intime où se dessinent la transformation du corps, une féminité renouvelée et la puissance qui renaît de l’expérience.

Par l’autoportrait, les formes abstraites du corps fragmenté et la symbolique végétale, elles mettent en lumière la fragilité, la sensibilité et la capacité de résilience, loin du discours médical.

Plutôt que d’adopter l’imagerie guerrière souvent associée au cancer, l’exposition choisit la douceur, l’attention et la sensibilité. Elle devient un espace de partage, où le regard du spectateur se transforme lui aussi en geste de soin.

Parce qu’une femme sur huit sera touchée par le cancer du sein au cours de sa vie, il est urgent de briser le silence et de créer des lieux de rencontre, de sensibilisation et de soutien.

Les bénéfices des ventes d’œuvres seront reversés au centre Gustave Roussy, pour soutenir le programme COMPASS sur la recherche et le traitement pour le cancer du sein triple-négatif.

minervaasso.info@gmail.com

Mairie du 5e arrondissement 21 place du Panthéon Quartier de la Sorbonne Paris 75005 Paris