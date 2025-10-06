Une surprise en plus ! au Kerfany Cinéma le Kerfany Moëlan-sur-Mer

Cinéma le Kerfany 13 Rue des Moulins Moëlan-sur-Mer Finistère

Début : 2025-10-06 20:30:00

fin : 2025-10-06 23:00:00

2025-10-06

Pour la 1ère fois, projection d’un film surprise classique sélectionné et commenté par Régis Wargnier. .

Cinéma le Kerfany 13 Rue des Moulins Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 36 65 88

