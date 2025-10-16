Une tasse de ciné La venue de l’Avenir Cinéma PAX Le Pouliguen
Une tasse de ciné La venue de l’Avenir
Cinéma PAX 5 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique
Début : 2025-10-16 14:00:00
fin : 2025-10-16
En partenariat avec le cinéma PAX, savourez le dernier film de Cédric Klapisch, La venue de l’Avenir suivi d’un échange convivial. .
Cinéma PAX 5 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 47 36 10 info@culture-en-folie.org
