Une tasse de ciné Cinéma Pax Le Pouliguen

Informations pratiques

Le Pouliguen

Une tasse de ciné

Cinéma Pax 5 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 14:15:00

fin : 2026-09-17 16:00:00

Date(s) :

2026-09-17

En partenariat avec le cinéma Pax, savourez « Cinque Secondi de Paolo Virzi » et venez échanger à la Micro-Folie. .

Cinéma Pax 5 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 47 36 10 info@culture-en-folie.org

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English :

L’événement Une tasse de ciné Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44