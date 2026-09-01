AGENDA · Le Pouliguen
Une tasse de ciné Cinéma Pax Le Pouliguen
jeudi 17 septembre 2026 · Cinéma Pax · Le Pouliguen
Informations pratiques
Le Pouliguen
Une tasse de ciné
Cinéma Pax 5 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 14:15:00
fin : 2026-09-17 16:00:00
Date(s) :
2026-09-17
En partenariat avec le cinéma Pax, savourez « Cinque Secondi de Paolo Virzi » et venez échanger à la Micro-Folie. .
Cinéma Pax 5 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 47 36 10 info@culture-en-folie.org
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English :
L’événement Une tasse de ciné Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44
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