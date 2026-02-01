Une tasse de ciné The life of chuck Cinéma PAX Le Pouliguen

Une tasse de ciné The life of chuck Cinéma PAX Le Pouliguen jeudi 26 février 2026.

Une tasse de ciné The life of chuck

Cinéma PAX 5 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26 14:00:00
fin : 2026-02-26 16:00:00

Date(s) :
2026-02-26

En partenariat avec le cinéma PAX, savourez The Life of Chuck de Mike Flanagan.   .

Cinéma PAX 5 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 47 36 10  info@culture-en-folie.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Une tasse de ciné The life of chuck Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-01-29 par ADT44