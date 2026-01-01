Une tasse de ciné Touch Cinéma PAX Le Pouliguen
Une tasse de ciné Touch Cinéma PAX Le Pouliguen jeudi 15 janvier 2026.
Une tasse de ciné Touch
Cinéma PAX 5 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-15 13:55:00
fin : 2026-01-15 16:00:00
Date(s) :
2026-01-15
En partenariat avec le cinéma PAX, savourez Touch, nos étreintes passées de Baltasar Kormàkur. .
Cinéma PAX 5 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 47 36 10 info@culture-en-folie.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Une tasse de ciné Touch Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-01-01 par ADT44