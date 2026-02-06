Une toile sous les étoiles Mufasa, le Roi Lion (Parc forestier) Parc Provincial Zoologique et Forestier Nouméa
Parc Provincial Zoologique et Forestier Montravel Nouméa Nouvelle-Calédonie
Début : 2026-02-13
2026-02-13
Une soirée cinéma en plein air pour toute la famille avec la projection de Mufasa, un court-métrage local, des animations pour enfants et un stand de restauration.
Parc Provincial Zoologique et Forestier Montravel Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie +687 20.30.40
English : A Movie Under the Stars Mufasa, The Lion King (Forest Park)
An outdoor family movie night featuring a screening of Mufasa, a local short film, children's activities, and a food stand.
