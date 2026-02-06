Une toile sous les étoiles Mufasa, le Roi Lion (Parc forestier) Parc Provincial Zoologique et Forestier Nouméa

Une toile sous les étoiles Mufasa, le Roi Lion (Parc forestier)

Parc Provincial Zoologique et Forestier Montravel Nouméa Nouvelle-Calédonie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Une soirée cinéma en plein air pour toute la famille avec la projection de Mufasa, un court-métrage local, des animations pour enfants et un stand de restauration.

Parc Provincial Zoologique et Forestier Montravel Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 20.30.40

English : A Movie Under the Stars Mufasa, The Lion King (Forest Park)

An outdoor family movie night featuring a screening of Mufasa, a local short film, children’s activities, and a food stand.

