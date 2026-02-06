Une toile sous les étoiles Wonka (Plage) Plage du Méridien Nouméa
Une toile sous les étoiles Wonka (Plage) Plage du Méridien Nouméa samedi 7 février 2026.
Une toile sous les étoiles Wonka (Plage)
Plage du Méridien Plage de l’hôtel Le Méridien Nouméa Nouvelle-Calédonie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Une soirée cinéma en plein air pour toute la famille avec la projection de Wonka, un court-métrage local, des animations pour enfants et un stand de restauration.
.
Plage du Méridien Plage de l’hôtel Le Méridien Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 20.30.40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : A Movie Under the Stars Wonka (Beach)
An outdoor family movie night featuring a screening of Wonka, preceded by a local short film, with children’s activities and a food stand on site.
L’événement Une toile sous les étoiles Wonka (Plage) Nouméa a été mis à jour le 2026-02-04 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie