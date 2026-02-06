Une toile sous les étoiles Wonka (Plage) Plage du Méridien Nouméa

Une toile sous les étoiles Wonka (Plage)

Plage du Méridien Plage de l’hôtel Le Méridien Nouméa Nouvelle-Calédonie

Une soirée cinéma en plein air pour toute la famille avec la projection de Wonka, un court-métrage local, des animations pour enfants et un stand de restauration.

Plage du Méridien Plage de l’hôtel Le Méridien Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 20.30.40

English : A Movie Under the Stars Wonka (Beach)

An outdoor family movie night featuring a screening of Wonka, preceded by a local short film, with children’s activities and a food stand on site.

