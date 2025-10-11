Une Touche d’Optimisme 20 Ans Le Rockstore Montpellier

Une Touche d’Optimisme 20 Ans Le Rockstore Montpellier Samedi 11 octobre, 19h30 Prix des place 18 euros (16 tarif réduit).

Concert Anniversaire au ROCKSTORE

Concert évènement d’**Une Touche d’Optimisme** le **11 Octobre** au **Rockstore** à Montpellier,

La joyeuse formation y fêtera ses **20 ans** d’existence Montpelliéraine dans un concert anniversaire, voulant rendre hommage à tout ceux qui ont pu l’influencer dans son développement et sa croissance, et partager cela avec le plus grand nombre, dans une ambiance chaleureuse et généreuse comme sait si bien créer le groupe.

Pour l’occasion, **Une Touche D’Optimisme** invitera de nombreux artistes à partager la scène du Rockstore pour une soirée qui s’annonce unique où la danse se mêlera au rythme des chansons iconiques du groupe comme « Joyeux bordel » ou « Sur scène » et découvrir la richesse harmonique de leur nouvel album.

A partir de 19h30 « Les amis de Brassens » ouvriront le bal comme première partie afin de réchauffer l’ambiance et les humeurs !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-11T19:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-11T23:00:00.000+02:00

Le Rockstore 20 Rue de Verdun Montpellier Centre Montpellier 34000 Hérault