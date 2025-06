Une Touche d’Optimisme à Beaumon(19) pour La Fête à Jarennes Beaumont correze Beaumont-Hamel 27 juin 2025

Groupe de chanson française festive et engagée, Une Touche d’Optimisme propose un savant mélange de textes humanistes, de mélodies entrelacées et d’énergie communicative. Concert à ne pas Manquer !

Sur scène, leur musique rassemble, touche et fait danser un public fidèle et intergénérationnel.

Avec plusieurs albums à leur actif, des centaines de concerts à travers la France et une solide réputation scénique, le groupe continue de défendre une musique sincère et pleine de vie depuis plus de 20 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-27T20:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-27T21:00:00.000+02:00

Beaumont correze Beaumont 19390 Beaumont-Hamel 80300 Somme