Une Touche d’Optimisme à Guinguette de La Croix Saint Julien(34) Guinguette de La Croix Saint Julien Cournonsec jeudi 16 juillet 2026.

Une Touche d’Optimisme à Guinguette de La Croix Saint Julien(34) Guinguette de La Croix Saint Julien Cournonsec Jeudi 16 juillet, 19h00

Profitez de la musique live et d’un lieux chaleureux, dégustez une planche de charcuterie, des moules frites, du fromage aveyronnais ou des glaces artisanales en compagnie d’Une Touche d’Optimisme !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-16T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-16T23:00:00.000+02:00

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Guinguette de La Croix Saint Julien Route du Mas de Bonnel 34660 Cournonsec Cournonsec



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