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Une Touche d’Optimisme à La Flotte en Ré Quai de Sénac La Flotte

mercredi 22 juillet 2026 · Quai de Sénac · La Flotte

Une Touche d’Optimisme à La Flotte en Ré Quai de Sénac La Flotte

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Lieu
Quai de Sénac
Adresse
17630 La Flotte
Ville
La Flotte

Une Touche d’Optimisme à La Flotte en Ré Quai de Sénac La Flotte Mercredi 22 juillet, 21h30

La commune de La Flotte propose, comme chaque année, de nombreuses animations estivales. Une Touche d’Optimisme le 22 Juillet sur le Port à 21h30, concert Gratuit !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-22T21:30:00.000+02:00
Fin : 2026-07-22T23:00:00.000+02:00

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Quai de Sénac 17630 La Flotte La Flotte


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