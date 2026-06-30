AGENDA · La Flotte
Une Touche d’Optimisme à La Flotte en Ré Quai de Sénac La Flotte
mercredi 22 juillet 2026 · Quai de Sénac · La Flotte
Informations pratiques
Une Touche d’Optimisme à La Flotte en Ré Quai de Sénac La Flotte Mercredi 22 juillet, 21h30
La commune de La Flotte propose, comme chaque année, de nombreuses animations estivales. Une Touche d’Optimisme le 22 Juillet sur le Port à 21h30, concert Gratuit !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-22T21:30:00.000+02:00
Fin : 2026-07-22T23:00:00.000+02:00
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Quai de Sénac 17630 La Flotte La Flotte