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AGENDA · La Palmyre

Une Touche d’Optimisme à La Palmyre(17) le 23 Juillet La Palmyre, Scène de La Pinède La Palmyre

jeudi 23 juillet 2026 · La Palmyre, Scène de La Pinède · La Palmyre

Une Touche d’Optimisme à La Palmyre(17) le 23 Juillet La Palmyre, Scène de La Pinède La Palmyre

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Lieu
La Palmyre, Scène de La Pinède
Adresse
Avenue de Saintonge 17560 Les Mathes
Ville
La Palmyre

Une Touche d’Optimisme à La Palmyre(17) le 23 Juillet La Palmyre, Scène de La Pinède La Palmyre Jeudi 23 juillet, 21h30

Concert événement : Une Touche d’Optimisme Nouvel Album à La Palmyre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-23T21:30:00.000+02:00
Fin : 2026-07-23T23:00:00.000+02:00

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La Palmyre, Scène de La Pinède Avenue de Saintonge 17560 Les Mathes La Palmyre


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