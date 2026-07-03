AGENDA · La Palmyre
Une Touche d’Optimisme à La Palmyre(17) le 23 Juillet La Palmyre, Scène de La Pinède La Palmyre
jeudi 23 juillet 2026 · La Palmyre, Scène de La Pinède · La Palmyre
Informations pratiques
Une Touche d’Optimisme à La Palmyre(17) le 23 Juillet La Palmyre, Scène de La Pinède La Palmyre Jeudi 23 juillet, 21h30
Concert événement : Une Touche d’Optimisme Nouvel Album à La Palmyre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-23T21:30:00.000+02:00
Fin : 2026-07-23T23:00:00.000+02:00
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La Palmyre, Scène de La Pinède Avenue de Saintonge 17560 Les Mathes La Palmyre